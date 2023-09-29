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Точно в Цель: Русские фабы ударили Киев в больное место

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Эпичный удар ВС России сразу четырьмя ФАБ-500М62 с УМПК по портовому терминалу «Нибулон» в Херсонской области попал на видео. Об этом пишут Русские Онлайн со ссылкой на Царьград.

Кадры масштабного взрыва опубликовал военный эксперт Борис Рожин. Зерновой терминал “Нибулон” в Херсонской области окончательно вышел из зерновой сделки, прокомментировал Рожин опубликованное видео. Ранее Киев сообщил о тяжелых повреждениях портовой инфраструктуры после удара ВС России. Судя по мощности взрыва и детонации, “инфраструктуру” Украина использовала для хранения военной техники и боеприпасов.

По данным СМИ, терминал “Нибулон” ВСУ могли использовать для осуществления диверсий в Херсонской области. Ранее в сентябре Царьград. Беларусь показывал фото разрушенной портовой инфраструктуры в Одесской области.

Фото: Русские Онлайн

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