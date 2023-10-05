Туманное утро. О погоде в Алтайском крае 5 октября

Днем будет тепло, к вечеру заметно похолодает

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Октябрьские колебания температуры продолжаются в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов. Утром туман, осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Осадков не ожидается, утро будет туманным.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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