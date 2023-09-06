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Тысячи барнаульцев лишатся горячей воды 6 и 7 сентября

ГОРНЯК2201 mins

Подачу ГВС приостановят в двух микрорайонах

Фото: unsplash.com

В Барнауле 6 сентября отключат горячую воду в двух микрорайонах, сообщили в СГК.

Так, из-за монтажа заглушек на теплосети в районе дома № 91 по улице Северо-Западной без горячей воды с 09:00 до 20:00 останутся 16 тысяч человек.

Аналогичные работы проведут по улице Попова, 142. Однако здесь ГВС приостановят с 10:00 6 сентября до 14:00 7 сентября. Затронет мера 49 многоквартирных домов.

Список попавших под отключение адресов:

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