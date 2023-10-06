Тысячи проживающих в Латвии россиян решили выгнать

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Граждан России, которые живут в Латвии, могут выгнать из страны. В силу вступил новый закон, и если русские ему не последуют, то их ждёт депортация. Пишет Царьград.

В Латвии появились новые требования в законе об иммиграции. Граждан России, проживающих в этой стране, предупредили, что им нужно подать заявку на какой-либо вид на жительство (ВНЖ) или уехать. Всего такие предупреждения получили 3255 человек.

Те, кто ничего не делает, должны уехать, – сказала начальник управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Если граждане, не отправившие документы, останутся в Латвии, то о них будет сообщено в Государственную пограничную охрану. И тогда, вероятно, их депортируют в Россию.

Фото: VICTOR LISITSYN/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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