Украина “не сработала”: Американцы всерьез нацелились на Крым

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США впервые отработали применение крылатых ракет из акватории Черного моря по Крыму стратегическим ядерным бомбардировщиком Boeing B-52H Stratofortress. Пишут Русские Онлайн.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявл экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «По Крыму – это недавно, потому что Крым до этого не был целью для американских атак. Но они проводили такие же маневры, отрабатывая ядерный удар в глубину России над Харьковом до начала СВО. Они отрабатывают эти атаки с тех или иных точек вокруг российских границ. Там, где они могут. Если они могут это сделать над Черным морем, они отработали. Могли сделать над Харьковом, пусть попробуют сегодня», – сказал Кедми.

За две недели до начала СВО президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой разместить в Харьковской области несколько дивизионов передвижных комплексов ПРО THAAD и радиолокационной станции ANTPY с дальностью обнаружения ракет до 1000 км. Эта станция могла парализовать три ракетных соединения в европейской части РФ. Она бы подавала сигналы американской базе в Слупске (Польше), на которой размещены новейшие ракеты RIM-161 Standard Missile. Они способны сбивать российские межконтинентальные ракеты на взлете.

Фото: Русские Онлайн

Автор: glavred

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