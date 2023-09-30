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Украина стала ошибкой. США ищут новую лазейку для “развала России” – эксперт

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США начинают открывать новые фронты против России после неудачи на Украине. Что не удалось и какие сейчас цели у Штатов, порассуждал военный эксперт Андрей Кошкин. Пишет Царьград.

США сделали ставку на Украину. Думали, что украинский конфликт истощит Россию, санкции разломают экономику, а недавний украинский “контрнаступ” окончательно додавит. Но по всем фронтам Россия выстояла. Тогда Штаты стали думать, что делать дальше, ведь Киев надежд не оправдал. И вот уже на 78-й Генассамблее ООН Джо Байден и Энтони Блинкен проводят первый в истории саммит “С5+1”, где собраны пять руководителей центральноазиатских государств.

Кошкин объяснил, что сейчас Вашингтон планирует занять своё место в мусульманском подбрюшье России.

На Южном Кавказе сегодня происходит активное выдавливание России из Армении, на Балканах, – сказал эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Штаты теперь ищут новые места для конфликтов, которые должны “разорвать Россию”. А России, чтобы выстоять, надо усиливать экономику и при этом не отказываться от мирного диалога.

Фото:  BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS

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