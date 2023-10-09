Украинские боевики получили внезапный “ПРЕЗЕНТИК” от русских на передовой : “ВЫПЕЙТЕ!”
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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Русские бойцы поздравили украинцев с днём рождения Путина. Пишет Царьград.
Русские солдаты не растерялись и решили не оставлять украинских бойцов в окопах наедине со своими мыслями. Тем более такой праздник был накануне – день рождения Владимира Владимировича Путина.
Русские написали несколько одинаковых записок с таким содержанием: “У нашего, а в скором будущем и вашего президента Владимира Путина день рождения. Выпейте за его здоровье!”
Записки аккуратно прикрепили к бутылочкам с хорошей русской водкой. А бутылки подвесили вместо гранат к дронам.
Эти самые бутылки с записками русские операторы беспилотников уже доставили точно в украинские окопы. Ну а что, ради такого не жалко.
Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS