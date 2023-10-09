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Украинские боевики получили внезапный “ПРЕЗЕНТИК” от русских на передовой : “ВЫПЕЙТЕ!”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Русские бойцы поздравили украинцев с днём рождения Путина. Пишет Царьград.

Русские солдаты не растерялись и решили не оставлять украинских бойцов в окопах наедине со своими мыслями. Тем более такой праздник был накануне – день рождения Владимира Владимировича Путина.

Русские написали несколько одинаковых записок с таким содержанием: “У нашего, а в скором будущем и вашего президента Владимира Путина день рождения. Выпейте за его здоровье!”

Записки аккуратно прикрепили к бутылочкам с хорошей русской водкой. А бутылки подвесили вместо гранат к дронам.

Эти самые бутылки с записками русские операторы беспилотников уже доставили точно в украинские окопы. Ну а что, ради такого не жалко.

Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

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