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Умерла актриса Мария Скуратова

ГОРНЯК2201 mins

Ей было 90 лет

Фото: teatrarmii.ru

Советская и российская актриса Мария Скуратова умерла в возрасте 90 лет, сообщили в театре Российской Армии, где служила артистка.

Прощание с ней состоится в Николо-Архангельском крематории в Москве. О времени церемонии сообщат дополнительно. Причину смерти в учреждении не уточнили.

Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве. Запомнилась зрителю по таким постановкам, как “Поднятая целина”, “Деревья умирают стоя”, “Хождение по мукам” и многим другим. В 2010 году получила звание заслуженной артистки.

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