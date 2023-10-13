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Умер актер из “Фантомаса” Анри Серр

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российскому зрителю он известен по роли в фильме “Фантомас против Скотланд-Ярда”

Фото: wikimedia.org

На 93-м году жизни скончался французский актер Анри Серр. Об этом сообщает La Dépêche du Midi.

По данным газеты, пожилой актер умер в своем доме в коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль. Причина смерти не называется.

Анри Серр начинал свою профессиональную актерскую карьеру в кабаре, пока его не пригласили на первую роль в кино.

Отечественному зрителю Серр наиболее известен по фильму “Фантомас против Скотланд-Ярда”. Он также играл в картинах “Роман конокрада”, “Улица долгого ожидания” и “Смертельно опасный мистер Фрост”.

горняк

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