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Умер актер из фильма “Карты, деньги, два ствола” Джейк Абрахам

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Летом у него диагностировали рак простаты

Кадр из фильма

На 57-м году жизни скончался британский актер Джейк Абрахам. Об этом сообщает The Guardian.

Летом 2023 года у актера диагностировали рак простаты. Лечение заболевания было невозможно, поэтому Абрахам получал паллиативную помощь. 

Наибольшую известность Джей Абрахам получил благодаря роли в фильме “Карты, деньги, два ствола”. Также он играл в фильмах “Костолом”, “Формула 51” и британских сериалах. 

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