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Умер бывший участник КВН Сергей Сивохо

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ему было 54 года

Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 54 лет умер украинский актер и бывший участник команд КВН “Дрим-Тим” и “Квартал 95” Сергей Сивохо. Ему было 54 года. Об этом пишет “КП” со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Анну Ревякину.

Отмечается, что в последние годы комик тяжело болел. Перед смертью он сильно похудел и был мало похож на себя прежнего.

Сивохо родился в Донецке в 1969 году и стал известен благодаря деятельности в кино и театре. Помимо КВН, снимался в различных проектах, включая российский ситком “Счастливы вместе”.

В 2019 году вслед за Владимиром Зеленским Сивохо ушел в политику. Он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В этой должности он создал план для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но когда решился представить его публике в марте 2020 года, его избили националисты. После этого Зеленский уволил Сивохо со всех постов.

горняк

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