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Уроженка Алтайского края вылетела с шоу “Ярче звезд” на телеканале ТНТ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На сцене вместе с Антиповой были еще две певицы — вместе они исполняли трек I Wanna Dance with Somebody

Фото: amic.ru

Уроженка Славгорода Ольга Антипова вылетела с нового музыкального шоу перевоплощений “Ярче звезд”. Премьера передачи состоялась на телеканале ТНТ сегодня, 7 октября.

На сцене вместе с Антиповой были еще две певицы — вместе они исполняли трек  I Wanna Dance with Somebody американской исполнительницы Уитни Хьюстон. Судьями были четыре знаменитости, однако никто из них не выбрал уроженку Алтая. Двое членов жюри проголосовали за одну участницу, еще двое — за другую. Выбирать победителя, по правилам шоу, пришлось Ольге.

Напомним, что участники проекта будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей. Тот, у кого это получится наиболее убедительно, получит солидный денежный приз и всероссийскую славу.

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