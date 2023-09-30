Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

Фото: unsplash.com

От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем в последний день сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются небольшие, по югу местами умеренные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Источник