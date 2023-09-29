29.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Второй пошел. Еще один алтайский район попытался вернуть выборы главы
Спорт
Какие автобусы закупят в Алтайском крае
Политика
Мирный атом — это прорыв в социально-экономическом развитии Алтайского края
Политика
Нагорно-Карабахская республика прекращает существование: что это значит
Общество
Астрологи назвали знак зодиака, жизнь которого изменится к лучшему в октябре
Общество
Сборная Алтайского края победила на Всероссийских соревнованиях ветеранов-гиревиков

Коллекция категорий

Бизнес128 Новости
Здоровье192 Новости
Новости Алтай1168 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование139 Новости
Общество314 Новости
Объявления79 Новости
Политика229 Новости
Спорт171 Новости
Платим за интересные новости!

Ученые воссоздали самый страшный звук в мире

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Его описывают как крит тысяч умирающих жертв

Фото: pxhere.com

Ученые воссоздали ацтекский “свисток смерти”, который издает самый страшный в мире звук. Конструкцию в виде черепа удалось воспроизвести при помощи 3D-принтера.

Видеоролик, воспроизводящий звук, опубликовали на YouTube-канале Action Lab. Ведущий уточнил, что на записи не человеческий крик, а звук, который издает свисток.

Предназначение подобных свистков не установлено, но у ученых есть две версии. Первая предполагает то, что при помощи такого звука ацтеки провожали души тех, кого приносили в жертву. Согласно второй версии, используя свисток ацтекские войны вселяли страх во врагов. 

Осторожно, особенно если вы в наушниках.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости