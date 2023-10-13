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Ученые раскрыли новый секрет “Моны Лизы”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Это доказывает, что Да Винчи часто экспериментировал с материалами для своих картин

Фото: pxhere.com

Французские ученые из Университета Париж-Сакле и Музея Лувра нашли необычный элемент в известной картине Леонардо Да Винчи “Мона Лиза”. Об этом сообщает журнал Американского химического сообщества (ACS).

Специалисты провели исследование частицы материала и нашли в первом слое краски редкий свинцовый минерал плюмбонакрит. Это позволило ученым подтвердить догадки о том, что художник при помощи порошка свинца делал краску гуще и ускорял процесс ее высыхания.

По словам ученых, данная находка в очередной раз указывает на то, что Леонардо Да Винчи по разному подходил к написанию своих картин и был экспериментатором. 

горняк

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