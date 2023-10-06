06.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Образование
Гладилин рассказал, от чего будет зависеть исход матча «Спартак» — ЦСКА
Образование
Певица Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга
Новости Алтай
В Новосибирской области пассажир попытался изнасиловать проводницу в купе поезда
Новости Алтай
Шаманка Кажетта предсказала трем знакам зодиака финансовый рост до 2025 года
Новости Алтай
В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

Коллекция категорий

Бизнес158 Новости
Здоровье334 Новости
Новости Алтай1447 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование169 Новости
Общество391 Новости
Объявления80 Новости
Политика315 Новости
Спорт225 Новости
Платим за интересные новости!

Ученые узнали, какой орган живет после смерти человека

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Микробиом продолжает питаться сохранившимися в организме веществами

Фото: pxhere.com

Исследователи из Университета Теннесси в США нашли в организме орган, который продолжает жить даже после смерти человека. Об этом сообщает “АиФ”.

По словам специалистов, все органы вместе с гибелью носителя перестают функционировать, кроме кишечника. Микробиом, состоящий из ста триллионов клеток, можно достать из могилы и исследовать через месяцы и даже годы после смерти.

Отмечается, что микробиому не нужен кислород. Интересна не только его жизнеспособность после смерти, но еще и роль в процессе разложения тела. Он разрушает белки органов и ткани, что приводит к высвобождению азота. Газ легко усваивается растениями, поэтому вокруг захоронений часто богатая растительность.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости