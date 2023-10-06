Ученые узнали, какой орган живет после смерти человека

Микробиом продолжает питаться сохранившимися в организме веществами

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Исследователи из Университета Теннесси в США нашли в организме орган, который продолжает жить даже после смерти человека. Об этом сообщает “АиФ”.

По словам специалистов, все органы вместе с гибелью носителя перестают функционировать, кроме кишечника. Микробиом, состоящий из ста триллионов клеток, можно достать из могилы и исследовать через месяцы и даже годы после смерти.

Отмечается, что микробиому не нужен кислород. Интересна не только его жизнеспособность после смерти, но еще и роль в процессе разложения тела. Он разрушает белки органов и ткани, что приводит к высвобождению азота. Газ легко усваивается растениями, поэтому вокруг захоронений часто богатая растительность.

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