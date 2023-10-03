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Учиться у лучших. В Алтайском крае впервые пройдет “HR-Фест” с известными экспертами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Более 100 руководителей, собственники бизнеса и HR-специалисты обсудят все тонкости рекрутинга сотрудников, способы их удержания и развития

Тренинг. Обучение. Спикер / Фото: master1305 / freepik.com

HR* в любой компании это не только прием и увольнение сотрудников, это адаптация новых работников, обучение, поддержание имиджа организации и многое другое. Если вы хотите “прокачать” себя, быть в тренде HR-процессов и узнать все тонкости работы с сотрудниками, а еще – как их привлечь, удержать и помочь развиваться, то приходите на первый алтайский “HR-Фест”.

Кто выступит на мероприятии?

“HR-Фест” соберет выдающихся спикеров среди местных успешных практиков:

  • Ксенья Верваен, директор по развитию BigMachin*;
  • Наталья Янова, директор научно-технической компании “T-Софт”;
  • Ольга Сапего, главный эксперт группы подбора персонала банка ВТБ;
  • Наталия Ильющенко, директор в сфере фешн-индустрии.

Они поделятся рабочими кейсами и примерами. С обучения вы уйдете заряженными и вдохновленными на покорение новых горизонтов в бизнесе.

Что еще будет интересного?

“HR-Фест” – это не только место для обучения и обмена опытом, но и отличная возможность завести новые полезные знакомства. Так, мероприятие посетят московские специалисты. Хедлайнеры расскажут о важных инструментах в подборе персонала и ведении бизнеса.

В их числе: 

  • Наталья Бешлиу  Создатель школы физиогномики, профессиональный профайлер и верификатор, практикующий психолог​, федеральный спикер “Деловая среда” от Сбера;​ преподаватель института психотерапии и клинической психологии в Москве и эксперт ТВ (Первый канал, “Пятница”) поделится своим опытом и даст рабочие инструменты в сфере познания человека. 

Наталья Бешлиу / Фото: Студия HR-проектов "Штат 3"

  • Елена Вавилова Эксперт в области межличностных отношений, экс-разведчик, автор книги “Нетворкинг для разведчиков” расскажет, что такое нетворкинг и какова его польза. Она знает, как превратить контакты в социальный капитал, и поделится опытом с гостями мероприятия.

Елена Вавилова / Студия HR-проектов "Штат 3"

Где и когда состоится “HR-Фест”?

13 октября 2023 года в ТЦ “Пионер” по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина ,102в, 4 этаж. Мероприятие пройдет с 09:00 до 17:00.

Организатор встречи – студия HR-проектов “Штат 3”.

Где купить билет?

Билеты можно приобрести по телефону: 8-913-226-25-74; телефоны для справок: 8-961-231-90-10 и 8-913-226-25-74.

*HR (“ЭйчАр”); BigMachin (“БигМашин”).

Возрастное ограничение 18+

ИП Клейнатовская Татьяна Александровна

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