У “аварийной” трамвайной остановки в Барнауле нанесли новую разметку

Ранее на этом месте произошло два ДТП, в первом пострадали два человека

Фото: amic.ru

На проспекте Красноармейском возле трамвайной остановки ТЦ “Первомайский”, на которой недавно произошла жесткая авария с двумя пострадавшими, сделали новую дорожную разметку. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

Напомним, что 11 октября водитель за рулем Toyota Camry Gracia снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали вагон общественного транспорта. По предварительной информации, 32-летний мужчина не справился с управлением. Позднее выяснилось, что он был пьян.

Возбуждено уголовное дело по п. “а” ч. 2 ст. 264 УК РФ. Водителя арестовали на два месяца. В МВД рассказывали, что только в 2023 году автомобилист получил 15 штрафов по линии ГИБДД и один раз на него был наложен административный арест.

Утром 19 октября на этом месте произошло еще одно ДТП. Водитель легковушки снес новое ограждение. В результате произошедшего 70-летний автомобилист пострадал – его доставили горбольницу № 1 для оказания медпомощи, но госпитализация не понадобилась.

Горняк22



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