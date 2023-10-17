У жителей барнаульского Потока отключили отопление и горячую воду

Ограничение продлится 12 часов

У части жителей барнаульского Потока 17 октября отключили отопление и горячую воду, сообщает СГК.

“С 09:00 часов до 21:00 часа 17 октября компания-застройщик будет производить врезку обводной линии на строящийся жилой дом по ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52. По этой причине на 12 часов будет выведен из работы участок теплосети М-221, обеспечивающий ресурсом часть домов в Октябрьском районе”, – пояснили в компании.

Тем самым без тепла и горячей воды на 12 часов останутся 64 многоквартирных дома на Потоке, расположенных по адресам:

новости Локтевский



Источник