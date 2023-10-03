У Пентагона конфуз: янки имитируют на своих полигонах бои с русскими – и всегда проигрывают

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Прямо сейчас на военных полигонах в Америке «путем переноса реальных боев» тщательно изучают опыт противостояния с русской армией. Тейлор признал: «То, что сейчас происходит на фронтах на Украине, заставляет американскую армию переосмысливать текущую реальность». Короче, случись сейчас конфликт с ВС РФ, янки не знали бы, как биться с противником. Пишет «Свободная Пресса».

Речь идет не только о дронах, но и о радиоэлектронной разведке, а также спутниковой разведке. «Из-за этого понятие „тумана войны“ просто исчезает, и зафиксировать врага и отработать по нему артиллерией становится условием, которое заставляет менять подходы, – подчеркивает автор Defense One. – И, что интересно, особый акцент делается как раз на фиксации вражеского радиоизлучения. И речь идет не только о поиске штабов, а о фиксации сигналов Bluetooth или Wi-Fi, для чего сканеры устанавливаются на дроны».

Другими словами, американцы пытаются определить наши позиции, благодаря смартфону в кармане военнослужащего. Дескать, чего тут скрывать, и украинцы, и русские пытаются всеми правдами и неправдами иметь при себе телефон для мгновенной связи с близкими.

Глава Национального учебного центра Сухопутных войск США, похоже, считает, что с этим бороться практически невозможно в силу психологических причин. Он отдельно уточняет, что «новая реальность привела к тому, что сейчас Пентагон во время таких учений отрабатывает минимизацию радиоизлучения. Например, путем использования узконаправленных антенн и активного использования оптоволокна для передачи информации».

Следующий пункт – это новый норматив по сворачиванию командного пункта за 30 минут. И хотя это может выглядеть как довольно простая задача, но полевой штаб батальона США перенести на новое место за столь короткое время – тот еще квест. Дело в том, что в этом случае нарушается управление войсками. В общем, до 90% всех прорывов связано с превышением «золотого полчаса».

То есть отдельная ставка делается на обеспечении выживания системы управления. Для это американцы, а значит и бандеровцы, стали особое внимание уделять маскировке всех характерных штабных машин под «обычный» армейский и даже медицинский транспорт. Правда, если неожиданно довольно большая колонна машин вдруг срывается с места и гонит в другой квадрат, то дроны противника обязательно полюбопытствуют, куда и зачем осуществляется переезд.

На учениях американцы учатся выживать в условиях мощного артобстрела из расчета несколько тысяч разрывов на одном участке за сутки. На украинском поле боя потеря живой силы от такого огня составляет до 40%, и тут очень важно отработать эвакуацию «трехсотых» и ротацию нового подразделения. «А это уже создает дополнительную проблему с боевым слаживанием, когда условный взвод вышел с поля боя, реорганизовался и возвращается на передовую, но попадает под командование другой роты», – поясняет Defense One.

В условиях учений мирного времени на такую мелочь мало кто обращает внимание, но в реальном бою командиру взвода трудно найти общий язык с «чужим» комбатом.

А еще Тейлор признал, что американцы не имеют такого опыта управления БПЛА, как ВСУ или ВС РФ. Он говорит, что Пентагон тупо следует опыту Украины по созданию рот «дронщиков», особенно, когда в небе висят до тысячи беспилотников в условиях мощной работы РЭБ. Впрочем, такие навыки на полигоне вряд ли получишь, здесь без боевого крещения не обойтись.

Но самое трудное – это вручную копать траншеи за очень короткое время и сооружать блиндажи «из ничего». Все попытки повторить украинскую скорость «закрепления на захваченных позициях» солдаты армии США успешно проваливают. Как заметил один військовослужбовець: «Куда дохлые англосаксы лезут, когда братья-славяне дерутся».

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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