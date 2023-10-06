ФАС требует снизить цены на топливо на АЗС. Когда и при каких условиях это произойдет

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко отмечает, что по щелчку пальцев это не произойдет, сейчас все зависит от нефтяных компаний

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Цены на бензин и дизтопливо на независимых АЗС, как в Алтайском крае, так и в других российских регионах, будут снижаться при условии, если нефтяные компании начнут продавать на бирже достаточный объем нефтепродуктов по конкурентной стоимости. Об этом amic.ru сообщил вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Бензина и топлива на бирже не хватает

Временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива, который начал действовать в России с 21 сентября после поручения президента России Владимира Путина с целью пресечь серый экспорт моторного топлива, позволил немного снизить стоимость нефтепродуктов на бирже, сообщали федеральные СМИ. Однако Юрий Матвейко отмечает, что в последние полторы недели ситуация с топливом на торговой площадке нестабильна: цены то опускаются, то снова растут, а предложений по-прежнему недостаточно – рынок не насыщен.

“Как только увеличатся объемы на бирже, стабилизируются цены и это топливо приедет к нам, цены на частных АЗС пойдут вниз. От момента покупки топлива на бирже до момента его прихода в Алтайский край необходимо 30-35 дней. После этого ФАС не нужно будет ничего требовать: ни один предприниматель не заинтересован в том, чтобы уничтожать свой бизнес и торговать выше, чем сильный конкурент. От тебя уезжают клиенты, ты получаешь негатив и терпишь убытки. Но пока экономика не позволяет, чтобы цены устойчиво пошли вниз”, – объясняет эксперт.

При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже направила письма вертикально-интегрированным и независимым АЗС с требованием снизить стоимость реализации топлива с учетом биржевых цен на нефтепродукты, сообщает газета “Коммерсант”. Ранее стало известно о возбуждении ведомством первых антимонопольных дел по итогам проверки рынка нефтепродуктов. Нарушения были выявлены в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.

Когда снизятся цены на бензин?

Юрий Матвейко отмечает, что цены на независимых АЗС в Алтайском крае по определенным видам нефтепродуктов уже начали снижаться. Где-то подешевело дизтопливо, где-то – бензин. Это связано с тем, что оптовые цены на топливо у “Роснефти” и “Газпромнефти” пошли вниз, однако они по-прежнему реализуют его для частных автозаправочных станций дороже, чем оно стоит на их АЗС.

“Это не рыночный механизм, когда частные АЗС покупают у них топливо дороже, чем потребители в розницу. При этом нефтяные компании получают демпферы от государства и зарабатывают на производстве и нефти – у них на сегодня нет никаких проблем. Но ни одна частная АЗС в жизни никакой помощи от государства не получала. Обоснованными требования ФАС могут быть когда, например, бензин купили по 40 рублей, а продают по 55. Но когда покупаешь по 55, продавать его по 53 невозможно”, – говорит вице-президент РТС.

Эксперт подчеркивает, что ситуация с ценами стабилизируется через 2-3 недели, но только при условии, чтобы нефтяные компании будут продавать необходимые объемы на бирже.

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