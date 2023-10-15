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Финляндия готовит новую подлость против русских. Вслед за машинами под удар попадут дома

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. С начала спецоперации Финляндия основательно взялась за разрушение добрососедских отношений с Россией. На этот раз Хельсинки подготовил новую подлость – теперь под удар попадёт и недвижимость. Пишет Царьград.

Власти Финляндии вновь принялись за разработку недружественных мер. На этот раз речь идёт о разработке полного запрета на сделки с недвижимостью, который будет распространятся на всех граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП). Как уточнил в интервью изданию Helsingin Sanomat министр обороны страны Антти Хяккянен запрет или серьёзные дополнительные ограничения коснутся и граждан России.

Оценка сделок с недвижимостью со странами, не входящими в ЕЭП, была пересмотрена. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих сделок или о существенных дополнительных ограничениях, – заявил глава оборонного ведомства.

Финляндия встала на рельсы русофобии

Введение ограничительных мер для граждан стран, не входящих в ЕЭП, – это то, чем Финляндия занимается не первый год. Так, например, в ноябре 2022 года в стране даже была создана специальная группа по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для указанной категории людей. Последнее ужесточение в отношении граждан России, а также граждан государств, не входящих в ЕЭП, было введено в Финляндии в начале 2023. Тогда Министерству обороны были предоставлены широкие полномочия по расследованию происхождения денег, а также финансирования сделок с недвижимостью.

Финляндия и Россия выстраивали довольно тесные экономически и политически выгодные двусторонние взаимоотношения.

С началом специальной военной операции (СВО) на Украине политическая повестка Хельсинки резко изменилась. Финляндия стала одним из активных членов клуба русофобов и вступила в НАТО. В частности, правительство Финляндии стремится облегчить процесс конфискации принадлежащей гражданам России недвижимости, при этом банковские связи между нашей страной и Финляндией ослабевают.

Запрет на въезд автомобилей из России

Ставятся палки в колёса работы русских дипломатических учреждений, а значит снижается и возможность защиты прав наших граждан в Финляндии.  В июле Хельсинки выслал представителей загранучреждений России, а в августе и вовсе закрыл двери дипломатического представительства в Турку. Уже в сентябре Финляндия вслед за странами Балтии запретила въезд на свои территории автомобилей с регистрацией в России.

Напомним, в начале октября Евросоюз запретил жителям России въезжать в Европу с личными автомобилями, смартфонами и даже косметикой! Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России. Под запрет подпадают все транспортные средства, перечисленные в приложении XXI, в том числе код 8703. Это легковые автомобили и другие машины, предназначенные для перевозки менее десяти человек. Стоит ли говорить, что к запрету стремительно присоединились Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша.

Финский журналист Кости Хейсканен в беседе с Царьградом заявил, что Финляндия идёт в лидерах русофобской политики. Власти поддерживают и обеспечивают, по сути, грабительскую деятельность в отношении граждан России, владеющих недвижимостью в стране.

Владельцы не могут поехать в собственные квартиры и дачи. Это грабёж, который поддерживается на государственном уровне. И, конечно, здесь надо сказать, что люди, которые в своё время думали начиная с 2000-х годов благодаря этой рекламе, что Финляндия рядом и хорошо бы там купить домик, поверили в то, что это правовое государство. Но их просто сейчас обманули, – сказал Хейсканен.

Он указал, что русских лишили технической и физической возможности оплачивать коммунальные счета и налоги. Их недвижимость оказалась в зоне риска, поскольку при таком раскладе её могут “законно” конфисковать в счёт оплаты долга.

Фото: VICTOR LISITSYN, ВИКТОР ЛИСИЦЫН/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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