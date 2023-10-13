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Франция унижена. России готовят небывалую месть. За “Вагнер”?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Франция теряет последние опоры в Африке. Нигер уже вне зоны ответственности Парижа. Однако на экспертном уровне говорят, что за французские потери России готовят некую месть. Так ли это? И при чём тут “Вагнер”? Пишет Царьград.

О том, какие потери французы в политическом и экономическом смысле несут прямо сейчас, говорит российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог Сергей Марков. В первую очередь, в личном телеграм-канале “Логика Маркова” он обратил внимание на происходящее в Нигере:

Франция начала выводить свои войска с военной базы в Нигере. Франция также готовится к полной блокаде со стороны Нигера в поставках урана. А именно Нигер даёт самую большую долю урана для АЭС Франции, которые вырабатывают более 80% электроэнергии для Франции. Франция начала искать уран по всему миру.

Были опасения, что французы военным способом попытаются вернуть себе Нигер, вторгнувшись в страну. Но этого не произошло. Зато явно имели место закулисные сделки между властями США и Нигера, считает Марков. В результате Париж остался не у дел:

Франция унижена. Макрон хочет отомстить почему-то не США, а России. Хотя унизили Францию именно США.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

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