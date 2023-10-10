ХАМАС заявил достижении целей и готовности к обсуждению перемирия с Израилем
Движение открыто для подобных шагов и “всех политических диалогов”, сказал Муссу Абу Марзука
Фото: Zuma / TASS
ХАМАС достигло всех своих целей в Израиле и готово к обсуждению перемирия, заявил представитель палестинского движения Муссу Абу Марзука, передает RT.
По его словам, движение открыто для подобных шагов и “всех политических диалогов”.
Ранее ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа.
По последним данным, число убитых с начала боевых действий израильтян возросло до 900. В секторе Газа известно как минимум о 687 погибших.
новости Алтайский
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