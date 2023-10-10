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ХАМАС заявил достижении целей и готовности к обсуждению перемирия с Израилем

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Движение открыто для подобных шагов и “всех политических диалогов”, сказал Муссу Абу Марзука

Фото: Zuma / TASS

ХАМАС достигло всех своих целей в Израиле и готово к обсуждению перемирия, заявил представитель палестинского движения Муссу Абу Марзука, передает RT.

По его словам, движение открыто для подобных шагов и “всех политических диалогов”.

Ранее ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа.

По последним данным, число убитых с начала боевых действий израильтян возросло до 900. В секторе Газа известно как минимум о 687 погибших.

новости Алтайский

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