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ХАМАС пригрозил казнить заложников, если Израиль продолжит атаковать сектор Газа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С таким заявлением выступил официальный представитель военного крыла палестинского движения

Фото: ТАСС

ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа, заявил официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда.

“Любое нападение на невинных мирных жителей без предупреждения будет с сожалением встречено казнью одного из пленников, находящихся у нас под стражей, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь”, – цитирует его РБК.

Ранее сообщили, что по меньшей мере четыре гражданина РФ официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки на страну со стороны ХАМАС.

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.

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