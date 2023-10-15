Хитрый ход России сработал: Запад рано обрадовался

|

14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Наши враги по ту сторону баррикад слишком рано обрадовались тому, что Черноморский флот сменил место дислокации. Теперь он находится не в Севастополе, где также размещался штаб, а в районе Новороссийска. И в западных СМИ поспешили радостно сообщить о победе.

Мол, Россия испугалась и спрятала свои корабли, значит, атаки надводных и подводных дронов оказались успешными. Но здесь они сильно заблуждаются, потому, что не обладают всей полнотой картины. Действительно наша страна вынужденно передислоцировала Черноморский флот.

Но это было сделано для того, чтобы увеличить радиус контроля. Иными словами, мы как держали руку на пульсе событий, так и продолжаем мониторить обстановку. Правда, теперь все действия происходят на значительном удалении от портовых городов неприятеля.

В то же время, Черное море в любом случае под защитой. По крайней мере, в той акватории, которая принадлежит нашему государству. И здесь надо отметить, что военно-политическое руководство России только усилило меры безопасности. Проверки иностранных судов тому доказательство – Черноморский флот, как выполнял свои задачи по охране морских границ, так и продолжает это делать.

И все эти кривотолки, что наши оппоненты якобы добились поставленных целей и вытеснили русские корабли из Севастополя, не более чем медийная шумиха, чтобы заглушить фоном остальные проблемы на передке. А их немало, если проанализировать то, что сейчас там происходит. Наши парни начали давить по всем направлениям. По предварительным данным намечается котел.

Именно эти успехи России шайка недоброжелателей и пыталась перекрыть информацией про передислокацию Черноморского флота. Между тем, в этом нет ничего странного. Российские военные корабли могут курсировать по всей линии прибрежной акватории. Иными словами, неважно, где находятся наши суда, они все равно контролируют просторы Черного моря.

Фото: stylishbag.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк