ЦАХАЛ стягивает тяжёлую технику к границам сектора Газа
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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. К границам сектора Газа активно стягивается военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пишет Русская Весна.
При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари признал, что более 1 млн палестинцев, проживающие в северных районах анклава, не смогут эвакуироваться на юг Газы за одни сутки, как того требует от них Тель-Авив.
«Мы понимаем, что эвакуация займет несколько дней… Мы пытаемся выделить время, прилагаем много усилий», — заявил Хагари, которого цитирует The Times of Israel.
При этом в ЦАХАЛ возлагают на ХАМАС ответственность за страдания мирных жителей, которые не эвакуируются из северной части Газы.
«ХАМАС использует жителей сектора Газа (в качестве живого щита, — прим. РВ), навлекая на них катастрофу и призывая их не прислушиваться к рекомендациям ЦАХАЛ», — подчеркнул Хагари.
Он подтвердил, что в настоящее время ЦАХАЛ «готовится к следующему этапу войны».
Фото: Русская Весна
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