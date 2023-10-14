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ЦАХАЛ стягивает тяжёлую технику к границам сектора Газа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. К границам сектора Газа активно стягивается военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пишет Русская Весна.

При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари признал, что более 1 млн палестинцев, проживающие в северных районах анклава, не смогут эвакуироваться на юг Газы за одни сутки, как того требует от них Тель-Авив.

«Мы понимаем, что эвакуация займет несколько дней… Мы пытаемся выделить время, прилагаем много усилий», — заявил Хагари, которого цитирует The Times of Israel.

При этом в ЦАХАЛ возлагают на ХАМАС ответственность за страдания мирных жителей, которые не эвакуируются из северной части Газы.
«ХАМАС использует жителей сектора Газа (в качестве живого щита, — прим. РВ), навлекая на них катастрофу и призывая их не прислушиваться к рекомендациям ЦАХАЛ», — подчеркнул Хагари.

Он подтвердил, что в настоящее время ЦАХАЛ «готовится к следующему этапу войны».


Фото: Русская Весна

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