Скажем одно: сумма, выделенная на кампанию, стала рекордной за всю историю выборов в регионе

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Избирком Алтайского края опубликовал итоговые финансовые отчеты кандидатов в губернаторы на сентябрьских выборах 2023 года. В избирательной гонке участвовали четыре кандидата, которые за попытку занять кресло главы региона суммарно отдали около 157 млн рублей. Amic.ru покопался в документах и узнал, на что ушли деньги. И нашел много всего интересного.

Сколько потратил единоросс Виктор Томенко?

Ожидаемо пальму первенства по количеству выделенных на избирательную кампанию средств занял единоросс, действующий губернатор Виктор Томенко. Переизбрание обошлось ему в 117,4 млн рублей. Это рекордная сумма за всю историю выборов региона. Учитывая, что за Виктора Томенко проголосовали 417 тысяч человек, получается, что один голос обошелся ему в 280 рублей.

Собственные средства Виктора Томенко в общей структуре трат составили 125 тысяч рублей. Именно столько он потратил на организацию и сбор подписей депутатов. Остальные 117,3 млн ему предоставила выдвинувшая его партия “Единая Россия”.

Наиболее весомую сумму – 68 млн рублей – Томенко направил на выпуск и распространение агитматериала. На агитацию на телевидении и радио у него ушло 5,9 млн рублей, в газетах – 2,7 млн рублей, на сайтах СМИ – 139 тысяч рублей.

Более трети из всего кошелька глава региона потратил на организацию и работу избирательного штаба. Услуги информационного и консультативного характера, иными словами – политтехнологов, ему обошлись в 26,9 млн рублей. 12,5 млн рублей значатся в отчете как “работы, оказанные юрлицами или гражданами по договорам, еще 831 тысяча проведены как “иные расходы, связанные с проведением избирательной кампании”. Как правило, в эту статью расходов попадает оплата сотрудников центрального аппарата штаба, в том числе юристов.

Во сколько обошлась кампания комроссу Сергею Малинковичу?

На втором месте по толщине выборного кошелька – выдвинутый “Коммунистами России” петербуржец, депутат АКЗС Сергей Малинкович, набравший 4,17% голосов избирателей. Ему избирательная кампания на алтайской земле обошлась в 37 млн рублей, из них собственные средства – 106 тысяч рублей, которые он отдал, чтобы собрать подписи мундепутатов за его выдвижение.

Несмотря на почти полное отсутствие Малинковича в медиапространстве в рамках этой избирательной гонки, траты на агитацию у него составили 21,4 млн рублей. На работу штаба, которая в финансовых отчетах проходит по статьям “оплата услуг информационного и консультативного характера и оплата работ, выполненных другими юрлицами”, он запланировал 16 млн рублей. Один голос Малинковичу обошелся в 1648 рублей.

Сколько потратил “жириновец” Сергей Булаев?

Траты на предвыборную кампанию лидера алтайского отделения ЛДПР Сергея Булаева выглядят значительно скромнее предыдущих соперников. Всего на его избирательном счете значилось 2,8 млн рублей. Ему удалось привести на участки 43,5 тысячи сторонников, таким образом, один голос ему обошелся в 64,8 рубля.

Судя по отчету, 1,5 млн рублей Булаеву достались от партии, остальные 1,3 млн – собственные средства. И упор он решил сделать на агитации – на распространение и выпуск соответствующих материалов у него ушло 1,6 млн рублей. Размещение в сетевых СМИ ему обошлось в 204,6 тысячи, на радио и телевидении – 854 тысячи рублей.

А вот тратиться на услуги политтехнологов Булаев не стал. Но выделил 75,3 тысячи рублей на оплату “иных работ, выполненных юрлицами или гражданами по договорам”.

Во сколько обошлись выборы социалистке Евгении Боровиковой?

Ну и, пожалуй, кандидатом с самым худым кошельком стала выдвинутая эсерами депутат АКЗС Евгения Боровикова, набравшая 9,46% голосов. Ее кандидатуру поддержали 51,8 тысячи избирателей.

На избирательный счет Боровикова положила 581 тысячу рублей, из которых 81 тысяча – ее “кровные” деньги. Почти все средства – 439 тысяч рублей – социалистка направила на выпуск и распространение агитматериалов. Консультации обошлись Боровиковой в 45 тысяч рублей, услуги юрлиц или граждан РФ – 15 тысяч рублей. Таким образом, за один голос социалистка заплатила всего 11,2 рубля.

Откуда деньги? При выдвижении в губернаторы Алтайского края кандидаты обязаны создать избирательный счет. Он формируется из трех источников: собственные средства выдвиженца, деньги, предоставленные избирательным объединением, и добровольные пожертвования граждан и юрлиц. Предельный размер расходования средств избирательного фонда не может превышать 120 миллионов рублей.

Если оценивать траты кандидатов с точки зрения электоральной эффективности, то лидером здесь стала Евгения Боровикова, которая при минимальных затратах смогла привести на участки относительно большое количество избирателей, тем самым подтвердить статус “второй оппозиционной силы в регионе”. А вот коммунисту Сергею Малинковичу фактически не удалось конвертировать потраченные рубли в голоса (еще раз напомним: один голос ему обошелся в 1,6 тысячи рублей).

Сколько потратили на выборы сибирские губернаторы в 2023 году? Михаил Котюков от ЕР, Красноярский край – 140 млн рублей (один голос – 273 рубля; 512,3 тысячи проголосовавших); Сергей Цивилев от ЕР, Кемеровская область – 65 млн рублей (один голос – 50 рублей; 1,3 млн проголосовавших); Андрей Травников от ЕР, Новосибирская область – 49,6 млн рублей (один голос – 94,2 рубля; 526,2 тысячи проголосовавших); ​Виталий Хоценко от ЕР, Омская область – 48,2 млн рублей (один голос – 123,8 рубля; 389,6 тысячи проголосовавших); Валентин Коновалов от КПРФ, Хакасия – 9,2 млн рублей (один голос – 93,6 рубля; 98,2 тысячи проголосовавших).

Насколько это серьезные траты?

Никто из выдвинувшихся от оппозиции кандидатов и не рассчитывал на серьезное противостояние с действующей властью, выдвиженцы посредством кампании пытались решить свои локальные задачи, заявил доцент кафедры философии и политологии АлтГУ, политолог Сергей Асеев.

“Кандидаты рассчитывали на объективно имеющуюся поддержку как сочувствующих своему партийному проекту, первичного отделения, так и содержательных или даже популистских выдержек своих программных заявлений. Но когда мы говорим об огромных затратах и минимальных электоральных итогах (имеет в виду Сергея Малинковича, – прим. ред.), то у таких кандидатов уже на стадии выдвижения отсутствовал какой-либо фактор электоральной легитимности. То есть он не имел поддержки ни до, ни во время, ни после избирательного цикла. Здесь либо просто фактор статистического участия, либо встает вопрос соотнесения персонального наполнения кандидата с его программой и агитационным циклом”, – подчеркнул Асеев.

Расходы на кампанию действующего губернатора по большей части формировались исходя из выявленных “угроз”, продолжил эксперт. Виктор Томенко сделал серьезный упор на работу штаба политтехнологов, которые имеют имидж и известность на федеральном уровне.

“Если же говорить о затратах на юридический штаб (а на него Виктор Томенко потратил 12,5 млн рублей, – прим. ред.), то это страховка кандидата на случай выдвижения коммунистов. Формировалась команда, готовая к судебным тяжбам, жалобам и прочим компонентам против губернатора”, – уверен собеседник.

Алтайский политтехнолог Константин Лукин отмечает: сравнивать соотношение потраченных денег к голосам избирателей нужно только в конкурентных кампаниях. Вот только прошедший избирательный цикл к таковым не относится.

“В кампаниях референдумного типа, какой и была минувшая избирательная кампания, все кандидаты знают свою роль в ней. Одним нужно получение второго места, другим – известность, третьи хотят хотя бы не упасть “лицом” до менее 1%. Все кандидаты набрали столько голосов, сколько смогли себе позволить, чтобы закрыть свои интересы в кампании”, – уверен Лукин.

Комментируя многомиллионные расходы на кампанию нынешнего губернатора Виктора Томенко, Лукин отметил, что минувшую губернаторскую гонку можно расценивать как репетицию к президентской кампании, поэтому затраты на команду политтехнологов, агитматериалы вполне оправданны, считает он.

Напомним, в результате прошедших 8-10 сентября выборов действующий губернатор Виктор Томенко получил 76,16% голосов избирателей. Второе место заняла Евгения Боровикова (“Справедливая Россия – За правду”) с 9,46%, третьим с 7,96% результатом стал Сергей Булаев (ЛДПР), четвертым с 4,17% – Сергей Малинкович (“Коммунисты России”). Явка составила 31%.

город Горняк



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