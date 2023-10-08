Чай не забудьте попить: в атакованном Израиле раскритиковали медлительность властей

|

07 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Граждане Израиля публикуют у себя в социальных сетях видео происходящего в их городах, на улицах которых появились вооруженные патрули палестинского движения ХАМАС. Пишет Военное Дело.

«На моей улице стреляют, очень страшно. Хорошо, что есть убежище, но очень страшно с двумя маленькими детьми, которые тоже перепуганы», пишут жители города Офаким.

В свою очередь жители Ашкелона сообщают, что палестинская ракета попала в дом, однако «ни скорых, никого нет».

Граждане выражают огромное возмущение по поводу медлительности израильских властей. На официальное сообщение о том, что кабинет безопасности страны соберется в 13 часов в Тель-Авиве, жительница Израиля отреагировала так: «Чай не забудьте попить, не торопитесь!».

«Полагаю, правительство сейчас тренируется фигурно разводить руками и прицельно тыкать пальцем», прокомментировал происходящее очередной израильский гражданин.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа было совершено нападение на Израиль. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В массированном ударе по Израилю боевики движения задействовали около 5 тысяч ракет. На земле бойцы движения захватили израильскую военную базу, технику и взяли в плен несколько военных ЦАХАЛ. В настоящий момент в приграничных с Газой населенных пунктах идут бои. В свою очередь Израиль объявил о проведении операции «Железные мечи» и задействовал авиацию для ударов по сектору Газа. Примечательно, что нападение на Израиль было совершено в пятидесятую годовщину со дня начала арабо-израильской войны, известной в историографии под названием «война Судного дня».

Фото: Lev Radin/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК