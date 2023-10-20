20.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Горняк
Горняцкие кадеты принимают присягу (фото, видео)
Общество
“Все изменится”. В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой
Общество
“Как так получается?” В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России
Политика
Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии
Политика
“Все изменится”. В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой
Политика
“Как так получается?” В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России

Коллекция категорий

Бизнес212 Новости
Здоровье471 Новости
Новости Алтай2151 Новости
Новости Горняк235 Новости
Образование244 Новости
Общество485 Новости
Объявления82 Новости
Политика462 Новости
Спорт267 Новости
Платим за интересные новости!

Частные дела. Поликлиника, которую построят в квартале 2032 в Барнауле, будет платной

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Проект медучреждения, который рассматривали на градсовете, вызвал много вопросов у читателей amic.ru

Проект поликлиники на ул. Солнечная Поляна, 63 / Фото: “Мастерская Золотова”

Поликлиника, которую будут возводить на частные деньги в Барнауле на ул. Солнечная Поляна, 63 (пересечение с ул. Энтузиастов), никак не будет относиться к государственной медицинской сети. Об этом amic.ru рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Проект медучреждения одобрили на градостроительном совете 12 октября. Но его рассмотрение и обсуждение так и не дали ответа, что именно это будет за объект. Читателей amic.ru больше всего интересовало, как будут оказывать помощь в новой поликлинике: бесплатно или за деньги.

Частная поликлиника

Объект будет строить барнаульская компания “Жилищная инициатива”. Архитектор Владимир Золотов, представлявший проект, подтвердил, что в здании будет располагаться именно поликлиника. По его словам, она будет предназначена для взрослых и сможет принимать до 200 человек в смену.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что планируется “социально направленный объект”, который “будет строиться на коммерческой основе”.

Также в ходе рассмотрения проекта выяснилось, что вместимость поликлиники определяли заданием на проектирование с участием краевого Минздрава.

В региональном министерстве amic.ru пояснили, что к ведомству медучреждение не будет иметь никакого отношения. Поликлиника будет частной.

“Строительством занимается “Жилищная инициатива”. Это объект под частную поликлинику”, – сообщили в краевом Минздраве. Что именно за коммерческая клиника появится на ул. Солнечная Поляна, пока неизвестно.

Три этажа и ни одной операционной

Коммерческая поликлиника будет трёхэтажной. “Жилищная инициатива” построит здание Т-образной формы с кабинетной планировочной системой внутри. Никаких узкоспециализированных помещений, вроде операционной, там не планируется.

Объект будет выполнен в бело-коричневом и бело-красном тонах, что соответствует стилю соседних построек.

На участке запланировано 20 машино-мест, а еще около 35 парковочных мест будут расположены вдоль Солнечной Поляны.

Квартал 2032 – это микрорайон, который находится в границах улиц Солнечная Поляна, Сергея Семенова, Энтузиастов и 65 лет Победы.

Кстати, бесплатное медучреждение в ближайшие годы должно будет появиться в соседнем квартале 2033. Это будет большой филиал барнаульской поликлиники № 9, который сможет принимать до 700 пациентов за смену. Как пояснил в ходе заседания градсовета 12 октября Андрей Федоров, разработка проекта этого медицинского объекта уже идет.

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости