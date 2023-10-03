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Человек-паук обстрелял украинских боевиков. И это не шутка

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. “Этот Человек-паук точно круче оригинального”. Кадры с необычным бойцом СВО поразили пользователей Сети. Пишет “Царьград”.

Как передаёт телеграм-канал “Петя Первый”, “Человек-паук вступил в ряды ВС России”. И это не шутка. На опубликованных кадрах видно, как боец в костюме Человека-паука делает то же самое, что и другие бойцы, – всеми силами защищает Родину. В ход идёт настоящее оружие.

“Этот Человек-паук точно круче оригинального”, – оставил комментарий под постом один из пользователей.

“Спустя 10 фильмов и 100 мультиков он понял, что базука лучше паутины”, – иронично отметил другой пользователь.

Фото: phonoteka.org / ФОТО: ЦАРЬГРАД СКРИНШОТ С T.ME/PETYA_PERVIY

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