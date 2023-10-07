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Чемпионат мира по лени завершился в Черногории

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Победительницей стала девушка, которая готовилась к соревнованиям несколько лет

Фото: pxhere.com

Ежегодный чемпионат мира по лени завершился в Черногории. Об этом сообщает Telegraf.

Участие в соревнованиях принимали представители Черногории, России, Сербии и Украины. Всего валялся на выносливость 21 человек. 

Последними из претендентов остались девушка по имени Лидия, а также молодой человек по имени Филипп. Они отказались от дальнейшей борьбы одновременно, чтобы доказать, что победила дружба, но после Филипп отдал победу сопернице.

В общей сложности участники пролежали 50 дней.

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