Через тернии к Звездной. В Барнауле изменят проект здания ради новой дороги

“Дом.рф” готов пойти на уступки городским властям и изменить схему межевания участков





























Проект магазина на Звездной

Большое здание по ремонту автомобилей в районе участка Павловский тракт, 333, построят в Барнауле на пустыре. Проект рассмотрели 12 октября на заседании градостроительного совета. Из-за этого объекта срывались планы городских властей построить новую часть дороги по улице Взлетной. В итоге эксперты одобрили с третьего раза проект здания, которое теперь не помешает строительству новой дороги. Объясняем, как это удалось сделать.

Каким будет здание для ремонта автомобилей?

Изначально заказчик планировал разместить на принадлежащем ему участке два двухэтажных здания, однако в соответствии с ранее данными рекомендациями градсовета на участке будет размещено одно здание вместо двух. Теперь объект не выходит за будущие красные линии и позволит сделать новую дорогу.

Участок располагается в 300 метрах от Павловского тракта. Его площадь составляет около 6,6 тысячи квадратных метров. Из них под здание уйдет около 22%. Рядом с магазином сделают парковку на 16 автомобилей. Объект будет в темных тонах и обшит сэндвич-панелями. За основу взяли архитектурный облик высотных зданий в данной части Барнаула. Акцент на фасаде будет сделан на административной части, которая имеет несколько повышенный объем и остекление. Входная группа будет расположена ближе к перекрестку Павловский тракт – Звездная.

А вот асфальтированной дороги к объекту не будет. Сейчас там есть грунтовая дорога со стороны Павловского тракта.

Почему объект мог помешать продлить улицу Звездную?

Администрация Барнаула уже много лет рассматривает перспективу расширения улицы Звездной с выходом на проспект Космонавтов. Это позволило бы разгрузить новые районы краевой столицы от транспортного потока, а также наладить транспортную ситуацию в новых районах Барнаула. Планировалось, что ширина дороги вместе с тротуарами и освещением составит около 100 метров.

Однако территория, где должна будет проходить улица Звездная, уже распродана. “Дом.рф” совместно с Росимуществом провел торги примерно по 20 земельным участкам. Один из этих участков выкупил инвестор. Именно на нем должен будет расположиться магазин по ремонту авто. После изменения концепции здания у городских властей появится возможность сделать дорогу.

“Спасибо заказчику, что пошел на уступки. У нас появляется хорошая перспектива развивать город на данном участке. Буквально вчера встречались с представителями “Дом.рф”. Они готовы формировать участки, учитывая наши интересы”, – сообщил в ходе градсовета первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров.

В итоге проект был поддержан и одобрен.

Горняк22



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