Число погибших россиян из-за палестино-израильского конфликта возросло до 20

В заложниках в секторе Газа находятся два гражданина нашей страны

Фото: ТАСС

Число погибших граждан России после эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20, еще 7 человек пропали без вести. Как сообщает газета “Известия”, об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Воронов.

Он отметил, что все погибшие имеют также и гражданство Израиля. Дипломат подтвердил, что в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина.

Напомним, что вторжение ХАМАС в Израиль началось 7 октября и с тех пор обстрелы не утихают ни на день. Под бомбежками находятся и бывшие жители России, в том числе Алтайского края, которые решили переехать в Израиль или Палестину. Amic.ru поговорил с одной из них – бийчанкой Ольгой, которая каждый день видит обстрелы.

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