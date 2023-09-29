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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. 27 сентября 2023 года Valve выпустила Counter-Strike 2, новую версию популярной игры Counter-Strike: Global Offensive. CS 2 получила ряд улучшений, включая улучшенную графику, новые карты и режимы игры, а также поддержку новых технологий, таких как искусственный интеллект и облачный гейминг.

Многие игроки задаются вопросом, что будет с CS:GO после выхода CS 2. Вот ответы на некоторые из самых популярных вопросов:

Будет ли CS:GO удалена из Steam?

Нет, CS:GO не будет удалена из Steam. Valve подтвердила, что CS:GO будет продолжать поддерживаться и развиваться в течение многих лет.

Будут ли доступны скины из CS:GO в CS 2?

Да, скины из CS:GO будут доступны в CS 2. Valve заявила, что будет поддерживать возможность переноса скинов из CS:GO в CS 2.

Сколько будет стоить CS 2?

CS 2 доступна в Steam за 1499 рублей.

Сколько занимает CS 2?

CS 2 занимает около 30 ГБ на диске.

Где можно скачать CS:GO бесплатно?

CS:GO доступна бесплатно на Steam.

Можно ли играть в кс го на виндовс 7?

Да, CS:GO можно играть на Windows 7. Однако рекомендуется использовать более новую версию Windows.

В целом, CS:GO и CS 2 будут сосуществовать в течение многих лет. CS:GO будет игрой для игроков, которые предпочитают классический игровой процесс, а CS 2 будет привлекать игроков, которые хотят попробовать новые функции и технологии. Пишет 24TNews.

Фото: playground.ru

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Автор: vizitka01

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