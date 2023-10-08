Что известно об израильско-палестинском конфликте на вечер 7 октября

Ракетные обстрелы из сектора Газа стартовали с самого утра, а днем Израиль ответил на действия боевиков. Жертвы есть с обеих сторон

Фото: ТАСС

Ранним утром в субботу, 7 октября, боевики Хамас начали ракетный обстрел израильской территории. В организации заявили, что по территории Израиля нанесли удар не менее чем 5 тысячами ракет и боеприпасов. Хоть официальные лица Израиля и заявляют, что ракет было менее 2,2 тысяч, число пострадавших уже исчисляется сотнями — в том числе и из-за ответного удара по сектору Газа.

Рассказываем, что известно об израильско-палестинском конфликте на данный момент.

Начало конфликта

Первое сообщение о воздушной тревоге в Израиле поступило около 06:30 мск. Сирены включились в районе населенного пункта Яд-Мордехай вблизи границы с сектором Газа и в Тель-Авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям. После этого сигналы тревоги стали звучать непрерывно.

В течение дня группы палестниских боевиков выпустили по территории Израиля 5 тысяч ракет, о чем сообщал телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей ХАМАС.

При этом официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари частично опроверг эту информацию. По его словам, из сектора Газа по территории Израиля выпустили порядка 2,2 тысяч ракет.

Позднее ХАМАС заявил, что проводит против Израиля операцию под названием “Наводнение Аль-Акса”. Глава военного крыла организации Мухаммед ад-Дейф призвал всех, у кого есть винтовка, взяться за оружие, “ибо время пришло”.

Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских боевиков. Они смогли войти в четыре поселения вблизи от сектора Газа. При этом в ХАМАС утверждают, что взяли в плен более 35 израильских военных, а также захватили военную технику.

Реакция Израиля

Тель-Авив ответил на происшествие через несколько часов. В центральной части страны и на юге Израиля в радиусе до 80 км от сектора Газа ввели “особое положение в области безопасности”. Он позволяет Армии обороны Израиля закрывать объекты, а также давать гражданам указания, которые необходимы для их безопасности.

Израильская армия объявила о “состоянии готовности к войне”, а министр обороны страны Йоав Галант сказал, что боевики объявили Израилю войну. Он дал указание провести набор резервистов в армию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также сказал, что страна находится в состоянии войны, но обязательно одержит в ней победу. Целью Тель-Авива он назвал очищение своей территории от врагов.

Армия обороны страны позднее заявила, что начала контртеррористическую операцию “Железные мечи”. В рамках нее истребители начали наносить удары по объектам палестинской группировки.

Ответные удары Израиля

После ракетного обстрела израильской территории Армия обороны страны приступила к ответным ударам. К ним была привлечена авиация, которая стала атаковать сектор Газа. В рамках операции “Железные мечи” удар был нанесен, как утверждает Тель-Авив, по военным объектам ХАМАС, в том числе по командному центру.

Отметим, что ночью боевики нанесли ответный удар по Тель-Авиву, для которого якобы использовали не менее 150 ракет.

Пострадавшие

По информации радиостанции Kan, в результате боевых действий погибли не менее 10 израильтян. Число раненых уже превысило 900 человек.

В секторе Газа тоже есть потери. По данным телеканала Al-Hadath, в результате атак Израиля убиты 198 палестинцев, не менее 1600 получили ранения. Во всех госпиталях Западного берега Иордана объявили чрезвычайное положение.

Мировая реакция

Евросоюз и НАТО осудили действия палестинских боевиков. В странах Запада назвали действия ХАМАС террористическими нападениями, а ООН призвал обе стороны конфликта “отступить от края пропасти”. В большинстве своем эти государства признают право Тель-Авива на защиту.

Снизить напряженность призывали РФ, Белоруссия, Турция, Саудовская Аравия и еще ряд стран. Поддержали действия боевиков в той или иной мере Кувейт и Оман. Прямо поддержали Хамас Иран и ливанская шиитская партия “Хезболлах”.

Источник