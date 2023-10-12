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Что известно о ДТП, в котором водитель снес людей на трамвайной остановке в Барнауле?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Авария произошла на проспекте Красноармейском

Фото: ГИБДД по городу Барнаулу

Страшное ДТП произошло 11 октября в Барнауле на проспекте Красноармейском: водитель иномарки снес дорожное ограждение и сбил двух человек, которые ждали трамвай на остановке. В социальных сетях сообщали, что одна девушка погибла на месте. Amic.ru выяснил, как все было на самом деле. О том, что известно об этой аварии на данный момент, рассказываем в нашем материале.

Что произошло на проспекте Красноармейском 11 октября?

Предварительно установлено, что 32-летний водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, за которым на трамвайной остановке стояли люди. В социальных сетях сообщали, что одна девушка погибла, но это не так, сообщили amic.ru в ГИБДД по городу Барнаулу. Всего пострадали два человека, но оба они живы.

Фото: ГИБДД пот городу Барнаулу

22-летнюю девушку от удара откинуло на трамвайные пути. Она получила многочисленные телесные травмы. Ее госпитализировали в Краевую клиническую больница скорой медицинской помощи.

Также пострадал 18-летний парень. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. При этом водитель не пострадал.

Фото: ГИБДД пот городу Барнаулу

Водитель был пьян?

Да. Сотрудники полиции установили, что водитель “Тойота Камри Грация” был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составили протокол по 1 ст. 12.8 КоАП “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния”. Напомним, наказание по этой статье – лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Горняк22

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