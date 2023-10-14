Что известно о ДТП на остановке в Барнауле, где один человек погиб и пятеро ранены

“То ли не смог затормозить, то ли перепутал педали, и как летел, так и влетел на остановку”, – рассказывают о ДТП очевидцы

Авто влетело в остановку с людьми / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вечером 13 октября в остановку общественного транспорта в Барнауле, где люди ждали автобусы, врезался автомобиль. Есть погибшие и раненые. На место ДТП сразу же прибыло несколько бригад скорой помощи, а также начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев. Рассказываем, что на данный момент известно о происшествии.

Где и когда произошла авария?

Около 17 часов вечера автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы “Барнаул”. Это был вечер буднего дня, на остановке стояло много людей, которые ждали свои автобусы.

Сколько людей пострадали и есть ли погибшие?

На месте ДТП погиб мужчина 1955 года рождения.

Еще пять женщин получили травмы различной степени тяжести. Женщин увезли в городскую больницу № 1. Полной информации об их состоянии нет. Также пока нет информации о том, требуется ли им госпитализация.

Кто был за рулем и почему он въехал в остановку?

За рулем был 41-летний мужчина. Сотрудникам ГИБДД он сказал, что у него заклинило педаль газа. В ГИБДД также сообщили, что признаков опьянения у водителя нет. Однако на момент публикации результатов медицинского освидетельствования мужчины тоже нет.

В ГИБДД уточнили, что информация водителя о технической неисправности авто будет проверяться. Предварительную причину аварии сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю: “Водитель 1982 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Corolla Runx по проспекту Строителей в городе Барнауле, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта”.

А что говорят очевидцы ДТП?

Читательница amic.ru, которая в момент аварии стояла в пробке на пр. Строителей, рассказала следующее:

“Мы стояли в пробке, проехали перекресток, возле дома на Строителей, 22, опять пробка, и вдруг с крайнего левого ряда, на полной скорости летит этот водитель, он подрезал сразу три машины и резко перестроился в крайнюю правую полосу, для автобусов. А там то ли не смог затормозить, то ли перепутал педали, и как летел, так и влетел на остановку. Людей на остановке было много. Я увидела, как трое человек подлетели в воздухе и, отлетев на несколько метров, упали на асфальт. Ну тут я сразу стала звонить по номеру 112”.

Также женщина сообщила, что упавший мужчина сразу перестал подавать признаки жизни, одна женщина попыталась сесть, но снова упала, еще одна женщина лежала, но было видно, что она жива.

Как скоро на место ДТП приехали скорая и ГИБДД?

По сообщению Минздрава Алтайского края, на место ДТП выехали сразу несколько бригад скорой помощи. Они на месте аварии были уже через восемь минут.

Экипажи ГИБДД также прибыли очень быстро.

А власти как-то будут реагировать на это происшествие?

Разбирательство по факту ДТП поставлено на контроль руководства ГУ МВД России по Алтайскому краю. При этом на место аварии выехал и начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.

Также на место ДТП выехал и прокурор Барнаула. А прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку. В частности, прокурорам предстоит оценить, насколько было соблюдено законодательство о безопасности дорожного движения, выявить причины и условия, способствовавшие происшествию и определить соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки.

По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения, сообщили в прокуратуре.

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