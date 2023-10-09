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Что помогло российской армии остановить контрнаступление ВСУ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. По мнению военного обозревателя издания 19FortyFive Ставроса Атламазоглу, грамотные оборонные маневры ВС РФ позволили остановить контрнаступление украинской армии. Он отметил, что российские подразделения предпринимали мелкие контратаки, которые выводили из равновесия наступающие силы ВСУ. Пишет Военное Дело.

«Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса», заявил обозреватель.

Напомним, что украинская армия начала свое контрнаступление 4-5 июня. Наиболее активные наступательные действия ВСУ сейчас ведут на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, которые были подготовлены в странах НАТО. Стоит отметить, что большинство украинских подразделений вооружено западной бронетехникой. Однако многие западные и российские военные аналитики считают, что ВСУ за пять месяцев активных боев так и не смогли достичь хоть каких-либо значимых результатов, при этом Киев потерял значительное количество личного состава и техники.

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

ИСТОЧНИК

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