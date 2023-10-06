Что построят на месте кинотеатра “Искра” и почему проект возмутил барнаульцев

Застройщик намерен снести здание бывшего кинотеатра “Искра” уже в этом году

Проект “живого комплекса” “Искра” (по центру) / Фото: moydom.su

На месте бывшего кинотеатра “Искра” в Барнауле уже совсем скоро появится так называемый “живой комплекс” с тем же названием. Он будет включать в себя две башни высотой 17 и 9 этажей с общей пристройкой в два уровня с общественными помещениями. Там планируется сделать офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и апартаменты, то есть гостиницу. При этом жители ближайшего к “Искре” дома на ул. Георгиева, 44, против стройки протестуют и всеми силами пытаются ее остановить. Чем они недовольны и готов ли застройщик идти с людьми на контакт, выяснил amic.ru.

Что собираются построить на месте “Искры”?

На месте кинотеатра “Искра” на ул. 50 лет СССР, 51а, компания “Мой дом” собирается построить 17-этажную и 9-этажную башни, которые будут объединены общей двухуровневой пристройкой с общественными помещениями.

Внутри застройщик “Мой дом” планирует разместить продуктовый магазин, галереи, фитнес-зал, кафе, офисы и даже ЗАГС. Порядочно места займут и апартаменты – то есть квартиры под аренду, где люди смогут жить, но купить их смогут только бизнесмены для сдачи недвижимости, отметил руководитель компании-застройщика “Мой Дом” Павел Князев.

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: moydom.su

Поскольку на месте “Искры” не появится жилого комплекса, менять назначение участка компании “Мой дом” не пришлось. Он соответствует зоне ОД-1 (многофункциональная общественно-деловая зона), в которой можно строить офисы, гостиницы и апартаменты. А значит, и публичных слушаний по поводу строительства не было.

“У нас там первый и второй этажи – это ретейл, затем будут этажи с офисами. И 15 этажей займут апартаменты, в которых нельзя будет прописаться. Это съемное жилье, как гостиница, – уехал и приехал. Всего будет около 90 таких квартир. Это небольшой объем. Мы ориентировались на концепцию, когда в одном здании можно работать, можно переночевать, на фитнес сходить. Здание не нарушает баланс существующей экосистемы. Есть идея и ЗАГС туда перенести”, – пояснил Павел Князев.

По его словам, на крыше второго этажа будет специальный двор, на который смогут выйти работники и постояльцы апартаментов.

Будет ли благоустройство?

Вокруг здания застройщик намерен сделать благоустроенный сквер величиной более гектара, озеленить его и поставить скамейки.

Павел Князев отметил, что концепция сквера полностью разработана. Туда должна войти территория площади Жукова и земля вокруг нее. На площади “Мой дом” намерен установить памятник Жукову вместо существующего камня-обещания, который стоит там с 1996 года. Монумент застройщик хочет поставить уже в следующем году. Также на площади застройщик намерен положить брусчатку.

По словам Павла Князева, компания “Мой Дом” учтет социально-историческую преемственность этого места, сохранит название здания и площадь и не будет строить одни только апартаменты. Директор компании подчеркнул, что они могли так поступить, но не стали этого делать.

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: moydom.su

Чем недовольны люди?

Между тем жители ближайшего к “Искре” дома на ул. Георгиева, 44, стройкой возмутились. Претензий к строительству у них несколько.

Во-первых, люди недовольны дефицитом парковок у дома. Уже сейчас жители с трудом находят место для своих машин. И они опасаются, что новый комплекс с офисами и апартаментами ситуацию с парковками сделает и вовсе невыносимой. По их словам, подземный паркинг на 100 машино-мест ситуации не поможет и постояльцы апартаментов так или иначе будут парковаться рядом с их домом.

“Я сейчас приезжаю домой и часто машину поставить негде. Теперь построят офисы и апартаменты, своей парковки там не будет, и машины все постояльцы и работники будут оставлять у нас во дворе. Где нам парковаться? Да, у них будет небольшой платный паркинг, но им будут пользоваться далеко не все, многие будут ставить машины рядом с домом или заставят площадь Жукова автомобилями. Нам это не нужно”, – возмутился местный житель Анатолий.

Во-вторых, жители боятся, что строительная техника будет проезжать по их двору и портить асфальт, который положили летом 2023 года по проекту “Формирование комфортной городской среды”. Анатолий отметил, что усилия рабочих вполне могут пойти насмарку и за один год благоустроенный двор “убьет” строительная техника.

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: moydom.su

В-третьих, жителей пугают вероятные шум и грязь со стройки, которые будут идти в непосредственной близости к дому и к детскому саду № 188, который также находится совсем рядом с “Искрой”. Противники стройки опасаются, что шум помешает детям в детсаду и жителям дома, среди которых много пенсионеров.

“Наш дом находится в 30 шагах от “Искры”. Стройка будет выходить на наши окна и наши подъезды. Что это такое? Шум стройки, хождение строительной техники, пыль на протяжении двух лет прямо под нашим носом будет создавать нам явные неудобства”, – рассказала одна из жительниц дома.

В-четвертых, жители с Георгиева, 44, опасаются, что строительство двух высоток навредит их дому и может снизить несущую способность оснований и фундаментов ближайших зданий.

“Мы боимся, что из-за этой стройки будем погребены под завалами собственного дома. У нас отходят плиты лоджий, и многие опасаются, что после первых ударов свай эти плиты полетят вниз. Застройщик же обследовать наш дом не собирается”, – отметила жительница дома.

По всем этим причинам люди стараются не допустить стройки под их окнами. Чтобы этого добиться, они отправили письма в администрацию Барнаула и президенту России.

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: moydom.su

Что на претензии отвечает застройщик?

Павел Князев считает, что претензии жителей по поводу стройки неконструктивны и люди опасаются зря.

Парковок для их “живого комплекса” будет с избытком, обещает он. И 100 мест на подземном паркинге, по его словам, должно хватить примерно на 200 постояльцев.

“На 90 апартаментов по нормативам должно быть около 30 мест, а у нас 100. Всего в здании будет жить 180-200 человек, но далеко не у всех есть машины, в апартаментах люди живут обычно без них. Днем наш подземный паркинг будет работать на офисы, а вечером – на постояльцев. В этом и идея градостроительной концепции, по времени все будет разнесено. Днем люди приезжают в офисы, а ближе к ночи подъезжают с работы посетители апартаментов. Также со стороны ул. Георгиева будет парковка для ЗАГСа, так что всем места хватит”, – подчеркнул Князев.

При этом дополнительные парковочные карманы сделать еще возможно за счет благоустройства. Ведь компании гораздо дешевле будет оборудовать больше парковок, чем зеленых пространств, подчеркнул Князев. Этот вопрос еще будет обговариваться, пояснил директор компании.

По жилым дворам строительная техника ездить не будет, заверил Князев. На время работ со стороны ул. 50 лет СССР “Мой дом” намерен построить отдельный проезд. Со стороны Георгиева строители заезжать не будут и двор не испортят, отметил он. Сейчас вопрос согласовывается с мэрией Барнаула.

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: moydom.su

А вот шум и грязь на стройке все-таки будут. И строительная компания постарается минимизировать дискомфорт для жителей и воспитанников детского сада, отметил руководитель “Моего дома”.

“Понимаем, что никому не приятна стройка. Днем, возможно, будет локальный шум. У нас будут монолитные работы, там есть небольшой шум, но я бы не сказал, что эта технология слишком шумная. Что касается пыли, есть намерение сделать стройку чистой, мы пристальное внимание этому уделяем. Да, садик находится рядом, но мы постараемся не причинить дискомфорт детям и жителям близлежащих домов”, – прокомментировал Князев.

Князев ответил, что застройщик собирается использовать технологию вдавливания, а не вбивания свай. Также он собирается учитывать дистанцию до ближайших зданий. Поэтому работы не навредят им и не ухудшат техническое состояние дома на ул. Георгиева, 44, подчеркнул директор компании.

“Скорее всего, мы будем вдавливать сваи, чтобы не возникало колебаний. Наш фундамент никак не повлияет на фундамент домов, там нет такого близкого расстояния, чтобы это происходило. Если использовать процесс забивки свай, это может повлиять на дом. Но мы намеренно от него отказались. Теперь же влияния на существующий фундамент не будет. Жители же не профессионалы, чтобы это оценивать, и их опасения беспочвенны”, – заверил он.

Проект "живого комплекса" "Искра" / Фото: moydom.su

При этом представители компании еще намерены лично встретиться с недовольными горожанами, чтобы разъяснить ситуацию и ответить на их претензии. Павел Князев пообещал, что это точно произойдет, когда будет выслушана позиция мэрии по поводу стройки.

“Мы соберем ключевых руководителей УК, главных по подъездам и поговорим. Надо, чтобы у нас была позиция мэрии. И после этого послушаем, что кого не устраивает. Мы исходим из принципов, что будем учитывать место и следовать принципу “не навредить”. По парковкам и остальным вопросам надо разобраться, и пусть жители предложения встраивают в концепцию. Мы выступим девелоперами. Все это надо увязать и сделать”, – отметил директор компании.

Когда начнется стройка?

Уже до конца 2023 года “Мой дом” намерен снести здание “Искры”, подготовить площадку и сделать подъезд к зданию со стороны ул. 50 лет СССР. А уже в 2024-2025 годах он планирует строить объект. Однако сейчас компания еще занимается проектом и ей необходимо согласовать все детали с мэрией и пройти градсовет.

“Мы находимся на стадии проектирования, экспертизы у нас еще нет. Есть концепция, понимание, что там должно быть. Мы двигаемся поэтапно – у нас идет стадия получения разрешения на строительство, которого тоже пока что нет. После градсовета будет закончена концепция. Мы ожидаем, что в текущем году это произойдет”, – прокомментировал Павел Князев.

























































Проект “живого комплекса” “Искра” / Фото: компания “Мой дом”

Что известно о кинотеатре “Искра”?

Здание построили в начале 1980-х годов. В нем размещался кинотеатр “Искра”, который закрылся в 2008 году. С тех пор там были ночные клубы, кальянные и службы доставки. Появлялись и разные проекты застройки территории.

Так, в 2019 году архитектор Александр Деринг разработал проект реконструкции “Искры”. На существующем фундаменте предлагалось поставить 10-этажное здание площадью 5 тысяч квадратных метров. В нем хотели разместить фитнес-центр, магазины, кафе и общественные зоны. Построить объект застройщик хотел в 2020 году, он даже получил разрешение на строительство. Однако затем проект заморозили.

Проект "живого комплекса" "Искра"/ Фото: moydom.su

Затем в декабре 2022 года инвестор “Киномир” (не связан с сетью кинотеатров) обратился в мэрию, чтобы сменить назначение участка на “многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)”. Мэрия проводила общественные обсуждения по этому поводу, на которых жители выступили против высоток, опасаясь, что их строительство может привести к снижению несущей способности оснований и фундаментов.

В феврале 2023 года мэрия Барнаула отказала застройщику в возведении объекта как раз по этим причинам. Также в обосновании администрация указала, что запросы инвестора не соответствуют документам градостроительного зонирования и противоречат Земельному кодексу России. А еще чиновники отметили, что строительство повлечет “нарушение прав и законных интересов других физических или юридических лиц (участники общественных обсуждений не рекомендуют к предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования указанного земельного участка)”.

Что теперь заставило мэрию Барнаула изменить свое мнение относительно строительства на месте “Искры” высоток, неясно. Amic.ru отправил запрос, чтобы разобраться в этом.

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