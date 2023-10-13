Что сделали в Барнауле, Бийске и Рубцовске летом, чтобы зимой было тепло

Ремонт и модернизацию проводили не только для поддержания системы теплоснабжения, но и для улучшения экологической ситуации

Ремонт теплосетей на Молодежной / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Готовь сани летом. И тепловые сети тоже. Зима в Сибири бывает суровой, трубы (а большая их часть давно уже пережили свой нормативный срок) иногда не выдерживают капризов погоды и рвутся, оставляя без тепла дома и социальные объекты. Поэтому летом энергетики усердно работают. Что именно сделали в этом году – на заседании правительства Алтайского края в начале октября отчитался директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. Изучили его презентацию и комментарии к ней.

1

Сколько теплосетей отремонтировали в этом году?

Сибирская генерирующая компания отвечает за тепло в трех городах региона: Барнауле, Бийске и Рубцовске. А потому рассказывал Лузанов сразу о трех городах.

За лето-2023 компания обновила почти 45 километров теплосетей, из них 15,5 километра – по инвестиционной программе в рамках концессионных соглашений с муниципалитетами и перехода в ценовую зону теплоснабжения, сообщил топ-менеджер.

Например, в Барнауле ремонтировали, меняли или модернизировали 30,7 км теплосетей, всего 36 участков. В Бийске обновили 8,6 км сетей, а в Рубцовске – 5,2 км сетей и 11 км надземной теплоизоляции.

2

А были ли какие-то ремонты на ТЭЦ и в котельных?

Да, в 2023 году на объектах генерации опять же в целом по трем городам отремонтировали 20 котлоагрегатов, по девять турбоагрегатов и генераторов, а также 82,5 тонны поверхностей нагрева.

Так, на барнаульской ТЭЦ-2 модернизировали систему подготовки подпиточной воды, турбоагрегата и коллекторов теплосети ТЭЦ-2. Последнее, кстати, позволит сократить сроки отключения горячей воды во время летней опрессовки. На ТЭЦ-3 Барнаула обновили обессоливающую установку, заменили питательный насос и провели ряд других работ. Южная тепловая станция в Рубцовске “пережила” оптимизацию тепловой схемы, а на Бийской ТЭЦ начат проект установки приборов непрерывного контроля на дымовых трубах (кстати, эти же работы ведутся сейчас и на обеих барнаульских теплоэлектроцентралях).

Общий объем инвестиций в ТЭЦ – 1,2 млрд рублей, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Всего же в 2023 году компания вложила в развитие теплоснабжения городов 6,8 млрд рублей. И это тоже существенно больше, чем в 2022-м.

Игорь Лузанов обратил особое внимание на экологическую составляющую этих ремонтов. По его словам, установка приборов контроля выбросов – важный вклад в обеспечение экологического благополучия жителей.

Эту же цель компания преследует при обновлении котельных во всех городах своего присутствия. СГК и ее подрядчики строят новые современные котельные взамен давно устаревших, неэффективных и довольно грязных. Часть таких объектов вообще перевели на газ, а там, где это невозможно, обновляют оборудование.

“Крупные работы ведутся на 14 котельных в трех городах. Ожидаемый результат мероприятий 2023-2024 годов – снижение выбросов котельных на 49% в Барнауле и на 22% – в Бийске”, – сказал Игорь Лузанов.

В Рубцовске ситуация особая. Там в последние несколько лет сделали многое для повышения степени улавливания выбросов. Но жители домов вблизи Южной тепловой станции при резких порывах ветра в определенном направлении ощущают соседство с угольным складом предприятия.

По словам Лузанова, проблему решит установка специальных пыле- и ветрозащитных экранов. Компания уже нашла поставщика для выполнения этого проекта, его стоимость 25 млн рублей. Кроме того, в ближайшие четыре с небольшим года компания вложит почти 250 млн рублей в модернизацию химического цеха ЮТС. Это улучшит качество водоподготовки.

Еще один важный момент – запасы топлива. Каменного и бурого угля заготовлено 667 тыс. тонн, мазута – 4,1 тыс. тонн. И это в три раза больше, чем должно быть по нормативам Минэнерго.

3

Но если что, к нештатным ситуациям готовы?

Да, все станции и все сотрудники в зиме готовы. Есть аварийный запас материалов. Более того, в этом году на срочные ремонты (хочется верить, что аварий будет минимальное количество) выйдут укомплектованные всем необходимым для оперативного ремонта автомастерские аварийно-восстановительных работ. В Барнаул таких машин уже поступило пять. Поставка продолжается – алтайские энергетики в ближайшее время получат еще восемь машин. Они будут работать также в Бийске и Рубцовске.

“Все это позволит максимально быстро устранять повреждения на тепловых сетях. От них, к сожалению, пока невозможно уйти”, – отметил Игорь Лузанов.

Технические новинки использовали и во время летней опрессовки. В Барнауле впервые с этого года начали работать передвижные опрессовочные центры, которые позволяют испытывать сети небольшими участками и избегать коммунальных фонтанов. Таким способом в городе проверили почти пятую часть сетей.

4

Отопление уже все получили?

Да, еще по данным на 6 октября, отопление подали во все жилые дома и социальные объекты Барнаула и Бийска. Почти все получили тепло по расписанию и в Рубцовске, за исключением домов, попадавших под отключения из-за повреждений на внутриквартальных коммуникациях после начала отопительного сезона.

Напомним, в краевой столице отопительный сезон стартовал 21 сентября, в двух других городах – 25-го.

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