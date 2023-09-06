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Что сказал в Госдуме известный генерал о новой волне мобилизации

ГОРНЯК2201 mins

Андрей Картаполов заявил, что украинские пропагандистские телеграм-каналы распространили фейковый приказ о призыве

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Распространяемый украинскими телеграм-каналами фейковый приказ о мобилизации – очередной вброс, не соответствующий действительности. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.

“Произошел очередной вброс не соответствующей действительности информации. Через отдельные телеграм-каналы, которые активно работают на ЦИПсО, запустили фейковый приказ о призыве в рамках “частичной мобилизации. Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Просим доверять только проверенным источникам”, – написал парламентарий в телеграм-канале.

Напомним, согласно такому “документу”, он якобы вступит в силу 11 сентября, а призовут по нему 200 тысяч человек.

В сентябре 2022 года президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, по которой в армию призвали 300 тысяч резервистов. Позже в Кремле и сам глава государства не раз заявляли, что второй волны мобилизации не планируется.

В начале сентября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев также заявил, что новой мобилизации не будет. По его словам, на данный момент акцент делается на наборе военнослужащих по контракту, и люди охотно на это идут.

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