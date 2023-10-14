14.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно

Коллекция категорий

Бизнес182 Новости
Здоровье427 Новости
Новости Алтай1841 Новости
Новости Горняк231 Новости
Образование220 Новости
Общество443 Новости
Объявления80 Новости
Политика379 Новости
Спорт257 Новости
Платим за интересные новости!

Шесть человек. Названо число пострадавших на остановке в Барнауле, куда влетело авто

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мужчина погиб, а пять женщин получили травмы различной степени тяжести

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Шесть человек – пять женщин и один мужчина – пострадали в результате ДТП на автобусной остановке в Барнауле. Об этом рассказали amic.ru в городской ГИБДД.

“Пять человек ранено и один погиб”, – отметили в ведомстве.

В краевом Минздраве рассказали, что пять пострадавших женщин с травмами различной степени тяжести увезли в больницу скорой медицинской помощи.

Как уточнили в региональном МВД, погиб мужчина 1955 года рождения. На место ДТП выехал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.

Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы “Барнаул”. В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет.

Это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил девушку и парня.

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости