Мужчина погиб, а пять женщин получили травмы различной степени тяжести

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Шесть человек – пять женщин и один мужчина – пострадали в результате ДТП на автобусной остановке в Барнауле. Об этом рассказали amic.ru в городской ГИБДД.

“Пять человек ранено и один погиб”, – отметили в ведомстве.

В краевом Минздраве рассказали, что пять пострадавших женщин с травмами различной степени тяжести увезли в больницу скорой медицинской помощи.

Как уточнили в региональном МВД, погиб мужчина 1955 года рождения. На место ДТП выехал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.

Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы “Барнаул”. В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет.

Это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил девушку и парня.

новости горняк



Источник