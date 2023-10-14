Шесть человек. Названо число пострадавших на остановке в Барнауле, куда влетело авто
Мужчина погиб, а пять женщин получили травмы различной степени тяжести
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Шесть человек – пять женщин и один мужчина – пострадали в результате ДТП на автобусной остановке в Барнауле. Об этом рассказали amic.ru в городской ГИБДД.
“Пять человек ранено и один погиб”, – отметили в ведомстве.
В краевом Минздраве рассказали, что пять пострадавших женщин с травмами различной степени тяжести увезли в больницу скорой медицинской помощи.
Как уточнили в региональном МВД, погиб мужчина 1955 года рождения. На место ДТП выехал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.
Напомним, автомобиль Toyota Corolla въехал в автобусную остановку с людьми на проспекте Строителей возле гостиницы “Барнаул”. В городской ГИБДД сообщили, что у водителя признаков опьянения нет.
Это второй случай за неделю, когда автомобиль влетает в остановку общественного транспорта в Барнауле. 11 октября пьяный водитель на трамвайной остановке на проспекте Красноармейском сбил девушку и парня.
Горняк22
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