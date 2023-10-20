Законопроект, предусматривающий создание в Алтайском крае института наставничества для несовершеннолетних, разработали депутаты АКЗС

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Депутаты АКЗС рассмотрят проект закона, который предполагает создание в Алтайском крае института общественных наставников, которые будут учить несовершеннолетних законопослушному поведению. Документ внесен в повестку сессии, которая пройдет 26 октября.

Проект закона разработала прокуратура региона и комитет АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике. Согласно документу, максимальный возраст подростка, которому могут назначить наставника, – 18 лет. Минимальный возрастной порог не ограничен.

Итак, чем будут заниматься наставники?

Проще говоря, воспитанием подростков. Работа будет проводиться в индивидуальной форме, основная цель ее – предупредить совершение детьми антиобщественных и опасных деяний и преступлений, в том числе повторных; выявить и устранить способствующие этому причины и условия, защитить права и законные интересы детей.

Предполагается, что наставники будут работать в связке с родителями, представителями общественности и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Последние как раз будут составлять индивидуальную программу реабилитации и адаптации “бунтарей”.

А если “воспитатель” посчитает, что подопечному требуется медицинская, психолого-педагогическая, социально-правовая, социально-бытовая и другие виды помощи, он сообщит об этом в муниципальную комиссию, которая и будет курировать этот институт. А еще наставник должен будет участвовать в организации социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

И кому назначат “воспитателей”?

Категории детей, с которыми будут работать общественные наставники, в документе не прописаны. Но предположим, что в первую очередь уму-разуму дополнительно будут учить тех, у кого есть проблемы с поведением и законом.

В проекте закона также говорится, что при закреплении общественного наставника за ребенком будет учитываться “характер несовершеннолетнего, его возраст, склонности, другие обстоятельства, а также согласие общественного наставника выполнять возлагаемые на него обязанности по отношению к конкретному несовершеннолетнему”.

“Комиссия принимает решение о закреплении общественного наставника с учетом письменного мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, и с согласия его родителей или иных законных представителей”, – говорится в проекте закона.

Кто может стать общественным наставником?

Обязательное требование – совершеннолетний возраст, отсутствие заболеваний (перечень утвержден федеральным органом исполнительной власти), непогашенной судимости.

А еще общественный наставник должен проживать в одном населенном пункте с “подопечным”, и по “деловым и моральным качествам способен выступать социально положительным примером для ребенка, иметь необходимый жизненный опыт или опыт работы с детьми”.

“Введение института “общественного наставничества” несовершеннолетних будет дополнительным инструментом, направленным на повышение качества организации индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, в отношении которых осуществляется деятельность органами и учреждениями системы профилактики”, – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

На реализацию закона не потребуются бюджетные средства, отмечают разработчики.

новости Локтевский



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