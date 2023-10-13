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Школьник подарил учителю на праздник две гвоздики с черной лентой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Руководство учебного заведения отказывается комментировать ситуацию

Скриншот: “Остров Свободы” / Telegram

В школе под Волгоградом один из учеников заявился на урок в балаклаве и вручил учителю две гвоздики, перевязанные черной лентой. Об этом сообщает V1.

Случай произошел в Береславской средней школе Калачевского района. В класс зашел мальчик с балаклавой на голове и цветами в руках, учитель сначала отметила, что ей приятно, но затем заметила траурную ленту и количество гвоздик.

Когда педагог попыталась вернуть цветы, школьник уже ушел. Все это снимали на камеру.

В школе инцидент не комментируют, причины такого поступка неизвестны.

Горняк22

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