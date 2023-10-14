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Шольц сорвал теракт в Крыму: Киев в ярости и требует передачи “убийцы мостов”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Планы главы ГУР Украины Буданова по захвату Крыма близятся к нулю. Мы, конечно же, и так понимали, что это не произойдёт, но окончательную точку в этом вопросе поставил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Пишет Царьград.

Киев очень болезненно воспринял отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно поставок ракет дальнего действия Taurus. Дело в том, что Украина уже очень давно прорабатывает план организации теракта в Крыму, и не секрет, что главной целью является Крымский мост.

Глава ГУР Буданов даже не скрывал своих намерений о том, что в его планах полный захват полуострова и “уничтожение” одной из самых главных заслуг нашего президента. Но, как оказалось, всё это было лишь громкими словами и несбыточными мечтами.

Издание KP.RU отмечает, что колебания Шольца приводят в ярость первых лиц Украины, поскольку все намеченные планы сорваны. Радует, что Берлин своевременно одумался и решился не приписывать себе “смертный приговор”.

Ракеты Taurus могут с ювелирной точностью поражать инфраструктурные объекты, и Шольц не хочет, чтобы Германия имела отношение к потенциальному разрушению моста. Иначе достанется не только Украине, но длинная рука Кремля “накажет” и немецких коллег. Более того, Шольц ясно дал понять господину Зеленскому, что его главная обязанность заключается в том, чтобы ФРГ не стала участницей конфликта.

Фото: IMAGO/JONATHAN REBBOAH/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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