Эдварда Била проверяют из-за видео, на которых он избивает бездомных

Блогер переодевался в стариков, а затем нападал на тех, кто был с ним груб

Кадр из видео

Генпрокуратура проверяет видеоролики пранкера Эдварда Била. Об этом сообщает Mash.

Авторами обращения стали люди из религиозного общества “Братство Морозов-Златоуст”. Они нашли несколько видео, на которых Бил переодевается в стариков, а затем избивает бездомных, которые были с ним грубы.

Всего заявители насчитали около 650 правонарушений.

Члены сообщества считают, что Бил “оказывает воздействие на молодежь, чтобы размыть русские духовно-нравственные ценности”. Требуют удалить ролики и каналы, на которых они были опубликованы.

новости Локтевский



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