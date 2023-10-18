Эдварда Била проверяют из-за видео, на которых он избивает бездомных
Блогер переодевался в стариков, а затем нападал на тех, кто был с ним груб
Кадр из видео
Генпрокуратура проверяет видеоролики пранкера Эдварда Била. Об этом сообщает Mash.
Авторами обращения стали люди из религиозного общества “Братство Морозов-Златоуст”. Они нашли несколько видео, на которых Бил переодевается в стариков, а затем избивает бездомных, которые были с ним грубы.
Всего заявители насчитали около 650 правонарушений.
Члены сообщества считают, что Бил “оказывает воздействие на молодежь, чтобы размыть русские духовно-нравственные ценности”. Требуют удалить ролики и каналы, на которых они были опубликованы.
новости Локтевский
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