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Экономист рассказал, почему стоит хранить часть денег в наличных

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По мнению эксперта, хранить все средства в безналичной форме нецелесообразно

Фото: unsplash.com

Некоторую часть наличных денег лучше всего иметь на руках. Такой совет о хранении наличных денег дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с “Лентой.ру”.

По мнению эксперта, хранить все средства в безналичной форме нецелесообразно. Их нельзя использовать при отключении электричества, выходе из строя банкоматов или поломке терминала в магазине.

“При чем какая-то одна сумма у вас должны дома лежать, а другая в кошельке. На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме”, — заявил Беляев.

Он добавил, что в результате каждый человек должен сам определять сумму хранящейся наличности, исходя из собственных потребностей.

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