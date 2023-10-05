Экономист рассказал, почему стоит хранить часть денег в наличных
По мнению эксперта, хранить все средства в безналичной форме нецелесообразно
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Некоторую часть наличных денег лучше всего иметь на руках. Такой совет о хранении наличных денег дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с “Лентой.ру”.
По мнению эксперта, хранить все средства в безналичной форме нецелесообразно. Их нельзя использовать при отключении электричества, выходе из строя банкоматов или поломке терминала в магазине.
“При чем какая-то одна сумма у вас должны дома лежать, а другая в кошельке. На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме”, — заявил Беляев.
Он добавил, что в результате каждый человек должен сам определять сумму хранящейся наличности, исходя из собственных потребностей.