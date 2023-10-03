Экс-премьер СССР Николай Рыжков ушел с поста сенатора

Политик занимал должность представителя исполнительной власти Белгородской области с 2003 года

Фото: Совфед

Бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков ушел с поста сенатора от Белгородской области. Об этом сообщается в постановлении, которое опубликовали на сайте Совета Федерации.

Согласно документу, который подписала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, полномочия Рыжкова прекратили досрочно, 25 сентября.

Рыжкову 94 года. Он был старейшим сенатором в РФ. Он находился в должности представителя исполнительной власти Белгородской области с 2003 года.

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