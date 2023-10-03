Экс-премьер СССР Николай Рыжков ушел с поста сенатора
Политик занимал должность представителя исполнительной власти Белгородской области с 2003 года
Фото: Совфед
Бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков ушел с поста сенатора от Белгородской области. Об этом сообщается в постановлении, которое опубликовали на сайте Совета Федерации.
Согласно документу, который подписала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, полномочия Рыжкова прекратили досрочно, 25 сентября.
Рыжкову 94 года. Он был старейшим сенатором в РФ. Он находился в должности представителя исполнительной власти Белгородской области с 2003 года.